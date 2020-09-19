شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيول وصيانة 117 مخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، برفع درجة الاستعداد، والمرور الدوري على كافة محطات الرفع، وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول، للتأكد من جاهزيتها، استعدادا لاستقبالها، حيث يتم حاليا عمل الصيانة الدورية لحوالي 117 مخر سيل.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وإدارة فترة أقل الاحتياجات "السدة الشتوية"، مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية، للتعامل مع الملاحة النهرية أثناء موسم أقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل، بتكثيف والانتهاء من أعمال التكريم المطلوبة للممر الملاحي، وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى، اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وكانت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أعلنت أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ.