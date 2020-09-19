شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعلن عن برنامج لتأهيل 20 ألف كيلو من الترع "المتعبة" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائي والرى، بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلو متر من الترع المتعبة بمحافظة أسوان بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه ضمن برنامج 20 ألف كيلو من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية، منها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامي 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه.

تأتى تلك الأعمال فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

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يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووجه وزير الموارد المائية والرى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.