شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد أنظمة السد العالى وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى استعدادا للفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى لمتابعة التقدم فى الأعمال الجارى تنفيذها والوقوف علي جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان بما يحافظ علي كفاءة السد العالي وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية .

وتفقد الوزير محطات القياس وبوابات الطوارئ وقناة المفيض والأعمال الإنشائية الجارية وكذلك التى تم الانتهاء منها

كما شهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بعمل الصيانة الدورية لـ117 مخر سيل ورفع كفاءتهم، ويوجد بمحافظة أسوان 36 مخر سيل، وهو الأمر الذي يعكس موقع المحافظة الهام علي خريطة السيول والتي توليها الدولة أهمية خاصة في أعمال الحماية من مخاطر السيول والتى بلغت خلال الست سنوات الماضية قرابة الـ600 مليون جنيه، تنوعت ما بين 16 سد وحاجز ترابي بالإضافة إلى 7 بحيرات صناعية فى حين يجرى تنفيذ نحو 16 سدا وحاجزا ترابيا و11 بحيرة صناعية لتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من أية أخطار، فى حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو 30 مليون جنيه سنويا.

وفي ذات السياق اطمئن عبد العاطى على جاهزية محطات الرفع بالمحافظات والتى توليها الوزارة عناية خاصة، حيث تبلغ الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لصيانة ورفع كفاءة هذه المحطات لمواجهة أخطار السيول والوفاء بالاحتياجات المائية قرابة الـ20 مليون جنيه.

كما بلغ حجم الاستثمارات التى تم تخصيصها لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة نحو مليار جنيه، وهو الأمر الذى يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص على صعيد مخططات التنمية.