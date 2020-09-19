شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الرى يختتم برنامجا تدريبيا في مجال الشئون التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (ToT ) في مجال الشئون التعاقدية On-Line المستوى الرابع الذي نفذه القطاع على مدار 4 أسابيع. وركز البرنامج على تنمية مهارات المشاركين وبناء قدراتهم فى إعداد العروض الفنية وطرق التواصل وتوصيل المعلومات والخبرات. وتم الختامي فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة المشاركين. Advertisements ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عددا من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً لـ3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى. وأكد القطاع على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسى والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع بما يضمن استمرار منظومة العمل. أوضح رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب الرى يختتم برنامجا تدريبيا في مجال الشئون التعاقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.