"الاجتماع قائم ولم يُلغَ".. أعضاء بـ"عليا الوفد" يكذبون بيان أبوشقة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عدد من أعضاء حزب الوفد بالهيئة العليا، إن اجتماع اليوم السبت، المرتقب الساعة الرابعة عصرًا، قائم في موعده، ولم يُلغَ.

وأضاف المهندس نبيل عبد الله، عضو هيئه عليا الوفد، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أنه وأعضاء الهيئة العليا متمسكون بموقفهم المؤيد من الانسحاب من قائمة التحالف، مؤكدًا أن قرار الهيئه العليا للحزب قرار نهائي بالانسحاب من القائمة.

وتابع عبد الله بأن المستشار بهاء أبو شقة فقد شرعيته وأنه يتحايل علينا ببيانات كاذبة؛ لشق صف الوفديين، مؤكدًا أنه ملتزم بقرارات الهيئه العليا.

وأشار عضو الهيئة العليا إلى أن الهيئة العليا لن تنحاز إلا إلى إرادة الوفديين فقط، وسترفع الأمر إلى الهيئة الوفدية.

وأعلن فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، عبر جروبات الوفديين، أن البيان الإعلامي الذي أصدره رئيس الحزب كاذب، موضحًا أن اجتماع الهيئة العليا قائم في موعده.

كان قد أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، بيانًا يؤكد الاستمرار في المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية، موضحًا أنه التقى النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للوفد، وبحثا سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، واتفقا على أهمية الحفاظ على استقرار الوفد في هذا الوقت؛ لما يتعرض له الوطن ولمصلحة مصر العليا، وتأكيد المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية، وحضر اللقاء الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد.

وأكدت أغلبية أعضاء الهيئة العليا من جديد القرارات السابقة للهيئة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك برسائل كتابية جديدة، تغليبًا للمصلحة العليا للبلاد والوفد.

والموقعين هم الآتية أسماؤهم:

١ - بهاء أبو شقة

٢- فؤاد بدراوي

٣- مصطفى الطويل

٤- مصطفى الفقى

٥-سليمان وهدان

٦- عبد العزيز النحاس

٧ - هاني سرى الدين

٨- خالد قنديل

٩- فيصل الجمال

١٠- رضا أدوار

١١- محمد بركات

١٢- وجدي زين الدين

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١٣ - هاني أباظة

١٤- حمدي قوطة

١٥- حسني حافظ

١٦ - علي شعيب

١٧- طارق تهامي

١٨ - محمد فؤاد

١٩ - محمد البدري

٢٠- محمد مدينة

٢١ - سعيد ضيف الله

٢٢- أشرف على الدين

٢٣ - جمال شحاتة

٢٤ - إبراهيم الشريف

٢٥ - عيد هيكل

٢٦ - أحمد رائف

٢٧ - أنور بهادر

٢٨ - سفير نور

٢٩ - عمرو أبو اليزيد

٣٠ - محمد الميرغني

٣١ - عبد السلام الشيخ

٣٢ - نبيل عبد الله