برلماني: انتظروا تنظيم مونديال عالمي لكرة اليد تقوده وزارة الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر وضعت نفسها في مصاف الدول التي تنظم الأحداث الرياضية الكبيرة جدًّا وقادرة على تنظيم أي حدث رياضي بالشكل الذي يليق بمصر وبمكانتها.

وأضاف متولي، خلال حديث له اليوم السبت، أن تنظيم مصر النسخة 27 من مونديال كرة اليد، يمثل إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حظيت الرياضة المصرية في عهده باهتمام كبير وغير مسبوق.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن النسخة رقم 27 من المونديال تحمل في طياتها مجموعة من التحديات تصر الدولة المصرية على تجاوزها وإثبات قدرتها ونجاحها على تحقيق الإنجاز، فللمرة الأولى تنظم دولة واحدة مونديالًا لكرة اليد بمشاركة 32 فريقًا، وفي هذا التحدي تسابق الدولة المصرية الزمن لبناء ثلاث صالات كبرى في أقل من عامين، فضلًا عن ظروف وملابسات استضافة البطولة في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة كورونا؛ وهو ما يمثل تحديًا إضافيًّا أمام المنظومة الرياضية المصرية، ولم تطلب مصر أو حتى تفكر في تأجيلها أو إلغائها، في وقت تم فيه إلغاء أو تأجيل العديد من المحافل الرياضية الكبرى.

وطالب النائب جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، دعم اللجنة المنظمة للبطولة في ما يتعلق بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية والتنظيمية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، معربًا عن ثقته التامة في حرص جميع المؤسسات بالدولة على إنجاح هذه البطولة العالمية.