"الطيران المدني": تخفيضات 50‎% لشركات الطيران بـ3 محافظات مقابل الهبوط والانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قرر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، منح شركات الطيران العاملة بمطارات (البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح)، تخفيض قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، كما قرر منح تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاث.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، الذي أشارت خلاله إلى أن تطبيق هذا القرار بدأ منذ أبريل الماضي، ومقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وكان وزير الطيران المدني قرر منح شركات الطيران العاملة بالمطارات السياحية تخفيضًا على رسوم الهبوط والإيواء، وذلك بعد عقد اجتماع تنسيقي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني؛ لدراسة إمكانية توفير كل التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، التي تأثرت كغيرها من بلدان العالم بأزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا.
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