سقوط لصوص سرقة خطوط المواد البترولية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة كمية من المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالشرقية

تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغاً بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول، والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة مُحمل عليها خزان يحوي مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكي حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول)، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.

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كما أمكن ضبط سيارة ملاكي قيادة (سائق- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية).

وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة "السولار" من خط الأنابيب عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالاشتراك مع شخصين آخرين "جارى ضبطهما"، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالي له وقيامه بالاتصال بهما لإحضار السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري ضبط المتهمين الهاربين.