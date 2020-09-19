في 24 ساعة.. تحرير 3014 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 3014 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1009 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 154 مخالفة السير بدون تراخيص،13 دراجة نارية مخالفة، 22 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .