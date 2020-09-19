ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر بحوزة شخصين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة – من الطلقات – 49000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 لوحة معدنية – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) بحوزة شخصين (عامل، مزارع ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة أسيوط). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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