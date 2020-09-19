بـ"بندقية آلية".. سقوط عنصر إجرامي هارب من 3 أحكام بينهم بالمؤبد في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزير الداخلية، عنصر إجرامي هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن المؤبد، بمحل اختبائه بمنطقة السلام .

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت باختباء (أحد العناصر الإجرامية -مُقيم بناحية الريشات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، محكوم عليه في 3 قضايا "سلاح وذخيرة -سرقة بالإكراه" من بينهم حكم بالسجن المؤبد) ، بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام، وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.