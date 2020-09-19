"طفاية سجائر كشفت الجريمة".. اعترافات المتهمين بقتل سيدة خليجية في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على حارس عقار، وشقيقته وخراط لقيامهم بقتل ربة منزل، من إحدى الدول العربية لسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية .

تلقى مركز شرطة الطالبية بلاغاً بالعثور على جثة ربة منزل مصرية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بشقة بدائرة القسم داخل الشقة محل إقامتها، وبها كدمات وجروح، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وما قررته شقيقتها (ربة منزل مصرية تحمل جنسية ذات الدولة- مُقيمة بشقة بذات العقار) بعدم وجود هاتفين محمول خاصين بالمجنى عليها .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة أشخاص (حارس العقار محل البلاغ "له معلومات جنائية" – شقيقة الأول - خراط)، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم.

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وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر حارس العقار بأنه نظراً لعمله بالعقار محل إقامة المجني عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها وعمل شقيقته طرفها عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها .

وبتاريخ الواقعة قامت شقيقته بتسهيل دخوله، والمتهم الثالث للشقة محل الواقعة، وما أن شاهدا المجنى عليها حتى قاما بالتعدي عليها بالضرب على رأسها باستخدام "2 طفاية سجائر" عُثر عليهما بمحل الحادث، وبهما أثار دماء " فأوديا بحياتها .

وقامت المتهمة الثانية بنزع بعض المصوغات الذهبية التي كانت تتحلى بهم، واستولوا من الشقة على (5 هواتف محمولة - زجاجتي عطر - جهاز راوتر "ظناً منهم أنه جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة بالشقة") وهربوا.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وبعض الملابس التي كانوا يرتدوها وبها آثار مدممة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.