عقب تصوير الواقعة.. الأمن يضبط 8 متهمين في مشاجرة داخل سوق العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرف أول (3 أشخاص "سماك، إثنين بائعي خضراوات لأحدهم معلومات جنائية مسجلة)، لقيامهم بمنع طرف ثان (إثنين من بائعي الخضراوات) من الوقوف بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقيام أحد أشخاص الطرف الأول بفك أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات الخاصة بالطرف الثاني، وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإشعال النيران بها وبإطار كاوتش.

وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

Advertisements

وانتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة؛ حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران.

وتم ضبط 8 أشخاص من بينهم 3 سيدات بحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر) لقيامهم بإشعال النيران بالطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.