المشدد 15 سنة لنجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم السبت، نجلي المنتج أحمد السبكي، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

وكانت نيابة قصر النيل، أمرت في سبتمبر الماضي بإخلاء سبيل خالد، وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على نجلي السبكي - آنذاك - وبحوزتهما 3 جرام كوكايين.

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما استوقف كمين أمني - بقيادة النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، الملازم أول عمر ذكي - سيارة ملاكي يستقلها نجلي السبكي في حالة سكر ومشاهدته لزجاجة خمر بداخلها، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به، وعثر معهما على 3 جرام كوكايين وتحرر المحضر رقم 8561 لسنة 2019 عن الواقعة.