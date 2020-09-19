قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقتي سجون المنيا ووادي النطرون- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع السجون، قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقتي سجون المنيا ووادي النطرون)، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
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