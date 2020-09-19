زعم تسفيرهم.. ضبط صاحب شركة عمالة لقيامه بالنصب والاحتيال في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

كانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من (مواطنين – مقيمان بالمنوفية وكفرالشيخ) بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسئولي شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج دون الوفاء بذلك.

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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة – له معلومات جنائية) إذ قام المذكور بممارسه نشاطاً احتياليا في الاحتيال على المواطنين من راغبي السفـر للعمـــــل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهـــــم وتمكن من الاستيلاء من أحدهما على مبلغ (30 ألف جنيه) وقام بتسليمه عقد عمل ومسوغات تعيين بإحدى الدول الأجنبية (مزورة) وتحصل من الثاني على مبلغ (35 ألف جنيه) بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المشار إليها تم إيقاف نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخالفتها شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .