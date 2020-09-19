مصر | ضبط مالك شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالطالبية

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مالك شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مالك شركة بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وتبلغ للإدارة من (مواطنين – مقيمان بالمنوفية وكفر الشيخ) بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسئولي شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة – له معلومات جنائية) إذ قام المذكور بممارسه نشاطًا احتياليًا في الاحتيال على المواطنين من راغبي السفـر للعمـــــل بالخارج بقصد الاستيــــــلاء على أموالهـــــم وتمكن من الإستيلاء من أحدهما على مبلغ ( 30 ألف جنيه ) وقام بتسليمه عقد عمل ومسوغات تعيين بإحدى الدول الأجنبية (مزورة) وتحصل من الثاني على مبلغ (35 ألف جنيه) بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المشار إليها تم إيقاف نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخالفتها شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.