مصر | السجن المشدد 15 سنة لنجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن المشدد 15 سنة لنجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، نجلي المنتج أحمد السبكي، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

وكانت نيابة قصر النيل، أمرت في سبتمبر الماضي بإخلاء سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على نجلي السبكي - آنذاك - وبحوزتهما 3 جرام كوكايين.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعدما استوقف كمين أمني - بقيادة النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، الملازم أول عمر ذكي - سيارة ملاكي يستقلها نجلي السبكي في حالة سكر ومشاهدته لزجاجة خمر بداخلها، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به، وعثر معهما على 3 جرام كوكايين وتحرر المحضر رقم 8561 لسنة 2019 عن الواقعة.