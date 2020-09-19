مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

تم ضبط (1294) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 4 طن كبدة) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية).

ضبط ( 12،655 طن "حلويات شرقية – دقيق فاخر – عسل جلكوز- سكر حر – مسلى" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بدون مستندات مجهولة المصدر") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدون ترخيص بالباجور (بمحافظة المنوفية).

ضبط ( 7،010 طن "زيت طعام – طحينة" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالخانكة (بمحافظة القليوبية).

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ضبط ( 34،459 عبوة "ألبان – عصائر – جبن – شاى" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنتزة (بمحافظة الإسكندرية).

ضبط ( 1،500 طن "دقيق بلدى فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص ببلبيس (بمحافظة الشرقية).

ضبط ( 2710 عبوة "جل – مطهرات طبية" – 1615 لتر كحول بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية) وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى" -28200 لتر "أوكسى بيور – هيدروجين" – 5،160 طن "كحول – صودا" بدون مستندات ومجهولة والمصدر ومستلزمات إنتاج") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بالسادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة).

ضبط مالك مخبز بلدى بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (2.098.614 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% ) وبيعها فى السوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

