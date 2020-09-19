مصر | "بيحسبوا الراوتر جهاز تسجيل الكاميرات".. كواليس مقتل خليجية داخل شقتها بفيصل

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بيحسبوا الراوتر جهاز تسجيل الكاميرات".. كواليس مقتل خليجية داخل شقتها بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات مقتل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقتها بمنطقة فيصل غرب المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة إحدى السيدات ربة منزل مصرية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بشقة بدائرة القسم داخل الشقة محل إقامتها وبها كدمات وجروح، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وما قررته شقيقتها ربة منزل مصرية تحمل جنسية ذات الدولة، مُقيمة بشقة بذات العقار، بعدم وجود 2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليها.

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وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل البلاغ "له معلومات جنائية"، شقيقة الأول، وخراط، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر حارس العقار بأنه نظرًا لعمله بالعقار محل إقامة المجني عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها وعمل شقيقته طرفها عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وبتاريخ الواقعة قامت شقيقته بتسهيل دخوله والمتهم الثالث للشقة محل الواقعة وما أن شاهدا المجنى عليها حتى قاما بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بإستخدام "2 طفاية سجائر " عُثر عليهما بمحل الحادث وبهما أثار دماء " فأوديا بحياتها وقامت المتهمة الثانية بنزع بعض المصوغات الذهبية التى كانت تتحلى بهم، وإستولوا من الشقة على ( 5 هواتف محمولة، زجاجتى عطر، جهاز راوتر "ظنًا منهم أنه جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة بالشقة") وهربوا.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وبعض الملابس التى كانوا يرتدوها وبها آثار مدممة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.