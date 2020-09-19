مصر | حملة أمنية لملاحقة المتاجرين في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة أمنية لملاحقة المتاجرين في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – كمية من المادة الفعالة لمخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس والفودو" وزنت 5 جرام – سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن القاهرة.
ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن القليوبية.
ضبط (عدد 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الشرقية.
ضبط (عدد 6 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص) بمديرية أمن الغربية.
ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام - مبلغ مالى – طبنجة صوت – سلاح أبيض - 6 هاتف محمول) بحوزة ( 6 أشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية.
ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 840 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 40 جرام – فرد خرطوش – 2 طلقة - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( 4 أشخاص) بمديرية أمن المنيا.
ضبط (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 900 جرام – 1200 قرص مخدر - مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن الإسماعيلية.
ضبط (كمية لمخدر الهيروين وزنت 190 جرام - مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن البحيرة.
ضبط (عدد 7 طربة من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن أسيوط.
ضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 20 جرام - كمية من مخدر الهيروين 15جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة أول ثان العاشر من رمضان بالشرقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.