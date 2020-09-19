مصر | جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (أمتعة شخصية وأدوات ومعدات رياضية – قطع غيار ماكينات جديدة) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة 2،5 مليون جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفة صيد، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، عدم ارتداء كمامة – تلوث).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (767) مخالفة مرورية متنوعة.

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في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (168) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.