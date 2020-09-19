مصر | ضبط تشكيل تخصص في سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل تخصص في سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها مبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه - هاتف محمول ) من داخل فرع أحد المعامل الطبية - كائن بدائرة القسم.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطليّن – لهما ملعومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة " فارغة " بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما)، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينة، وإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب " كسر الباب"، وأقرا بإرتكابهما ( 4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

