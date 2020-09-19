مصر | مواصلة جهود استهداف وضبط العناصر الإجرامية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة جهود استهداف وضبط العناصر الإجرامية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لإستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى (2بندقية آلية - 3بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط (2) قضية مخدرات "إتجار" بإجمالى عدد 6 متهمين.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كشفت المعاينة الأولية أن عقب سيجارة مشتعل السبب في نشوب حريق بإدارة شمال الجيزة التعليمية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

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وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بإدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في غرفة مستخدمة كـ"أرشيف للحسابات والشئون القانونية"، على مساحة (3 ×4 ) مترا، وحاصرت القوات الحريق على مساحة 2 متر وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، واجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.