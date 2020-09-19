مصر | ضبط هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية بالسلام

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن المؤبد بمحل إختبائه بمنطقة السلام بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الريشات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، محكوم عليه فى 3 قضايا "سلاح وذخيرة - سرقة بالإكراه " من بينهم حكم بالسجن المؤبد) بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

