مصر | ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمنع بائعي خضراوات من الوقوف بأحد الأسواق

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمنع بائعي خضراوات من الوقوف بأحد الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرف أول: (3 أشخاص "سماك، إثنين بائعى خضراوات لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بمنع طرف ثان: (إثنين من بائعى الخضراوات) من الوقوف بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقيام أحد أشخاص الطرف الأول بفك أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات الخاصة بالطرف الثانى،.

وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإشعال النيران بها وبإطار كاوتش، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على الفور إنتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة

حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وتم ضبط (8) أشخاص من بينهم 3 سيدات بحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر) لقيامهم بإشعال النيران بالطريق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.