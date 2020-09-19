أخبار مصر | برلماني يدعو لتعميم معارض "أهلا مدارس" بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يدعو لتعميم معارض "أهلا مدارس" بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعميم معارض "أهلا مدارس" بل محافظات الجمهورية، حتى يتمكن جميع أولياء الأمور من الاستفادة من هذه المعارض والتي تقدم أسعارا مخفضة للأدوات المدرسية.

وأكد "طلعت"، في بيان صحفي اليوم، أن معارض "أهلا مدارس" تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي، وأحيانا ينتقل البعض من محافظة إلى أخرى من أجل الاستفادة من الأسعار المقدمة، متابعا: "على وزارة التموين إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين".

وأشار، إلى أن المعرض حقق نجاحا في السنوات الماضية لذا فإن تعميمه أصبح ضرورة، خصوصا وأن أولياء الأمور ينتظرونه كل عام، مؤكدا أن انتشاره في جميع المحافظات إلى جانب أنه يساعد الأهالي إنه أيضا فرصة للباعة وزيادة حركة البيع.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء فترة عمل المعارض حرصا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا، لاسيما وأن هذه المعارض تشهد إقبالا وزحاما شديدا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.