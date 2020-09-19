أخبار مصر | تجهيز 10 مدارس لتلقي طلبات التصالح من المواطنين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجهيز 10 مدارس لتلقي طلبات التصالح من المواطنين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعه اجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدرستي أحمد عرابي وابو ظبي الاعدادية، والتي تم تجهيزهم لاستقبال طلبات مواطني مراكز ابو النمرس و البدرشين.

مشيرا انه تم تجهيز ١٠ مدارس بالأحياء والمراكز التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح، للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية حيث شملت المدارس التي تم تجهيزها مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور ومدرسة ام المؤمنين الثانوية لمواطنى احياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم و مدرسة احمد عرابى بشارع النيل بحي شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة محمد فوزي الاعدادية لمواطني حي الوراق ومدرسه أوسيم الاعدادية لمركز أوسيم ومدرسه ابو ظبي الإعدادية المشتركة بمركز ابو النمرس ومدرسة أحمد عرابي بمركز البدرشين والمركز الثقافي بالحوامدية

اكد المحافظ انه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الألية للمدرسة وذلك لانهاء كافه المعاملات والاجراءات من مكان واحد للتيسير علي المواطنين وسرعه إنجاز مصالحهم.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الإجتماعي بين المواطنين حفاظاً علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الاجراءات عليهم، مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه انجاز طلباتهم.

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وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء مراكز ابو النمرس والحوامدية و البدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزاله اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.

كما حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين وابرز المعوقات التى تواجهم ونسب التخفيض التى تم اقرارها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء مراكز البدرشين والحوامدية وابو النمرس .