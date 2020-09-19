أخبار مصر | الرعاية الصحية: إجراء حزمة عمليات فائقة الدقة لأول مرة بمستشفى النصر ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرعاية الصحية: إجراء حزمة عمليات فائقة الدقة لأول مرة بمستشفى النصر ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء حزمة من الخدمات الصحية فائقة الدقة والتي تقدم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك في تخصصات جراحات القلب والصدر وإصلاح العيوب الخلقية والقساطر القلبية المعقدة والدقيقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تم إجراء جراحة قلب طارئة لمريض يبلغ من العمر ٦٧عام، حيث كان يعاني من انسداد شبه كلي في جزع الشريان التاجي الرئيسي الأيسر لمريض، علمًا بأن أشعة المريض كانت تشير إلى احتمال إصابته بكوفيد 19، ولكن كان لابد من إجراء العملية رغم كل الاحتمالات حتى لا يودي الانتظار بحياة المريض إلى الخطر، وتم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ المريض بنجاح على يد أ.د طارق رشيد "خبير القسطرة القلبية"، أ.د أحمد شبل "استشاري القلب والقسطرة التداخلية" وفريقهم الطبي المعاون، وبعد إجراء العملية تم التأكد من إصابته "كوفيد ١٩"، فيما يتم متابعة حالة المريض الصحية، وهو الآن بحالة جيدة.

بينما تمكن فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور أمير البسطويسي وفريقه الطبي المعاون من إصلاح عيب خلقي معقد في القفص الصدري لشاب يبلغ من العمر ١٩ عام، ووصلت نسبة الإصلاح لـ ٩٩٪ والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.

وكشفت الهيئة مؤخرا، عن نجاح أول عملية لاستبدال الصمام الاورطي بالقلب من خلال أحدث تقنية موجودة في ذلك المجال وهي تقنية التافي دون جراحة قلب مفتوح، وذلك لمريض يبلغ من العمر ٩٥عام، وذلك بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأجرى العملية الدكتور محمد إمام وفريقه الطبي المعاون، لمشاركة الدكتور ياسر الصادق الاستاذ بمعهد القلب وخبير القسطرة القلبية، والاستشاري بمجموعة مستشفيات كليوباترا، وتعد هذه العملية من إنجازات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة لأنها أول عملية في هذا التخصص تتم خارج مستشفيات القاهرة الكبرى والأسكندرية.

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ولفت د.قطب السيد "مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد"، إلى نجاح فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء ٦ عمليات قسطرة دقيقة ومعقدة لمرضى الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية CTO من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، أجرى العمليات الأستاذ الدكتور طارق رشيد خبير القسطرة القلبية، واستشاري القلب بمجموعة مستشفيات كليوباترا، بمعاونة الأستاذ الدكتور أحمد شبل استشاري القلب والقسطرة التداخلية وفريقهم الطبي المعاون، مشيرًا إلى تواجد أ.د طارق رشيد بالمستشفى بشكل منتظم لمناظرة حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية، الأمر الذي يوفر عناء السفر ومشقة انتقال المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية.

فيما وجه الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" الشكر لكل الفريق الطبي بمستشفى النصر باعتبارهم شركاء النجاح، لأنهم جزء عظيم من نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا على حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية وسعيها الدؤوب على توفير كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لآداء أكبر العمليات وخصوصًا العمليات المتقدمة والمعقدة مش والدقيقة والتي تتطلب مهارة في الإجراء، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ولا تقتصر الخدمة الطبية مواطني بورسعيد فقط بل تمتد الخدمة لتشمل مدن القناة.

وأكد أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن عدد العمليات التخصصية التي أجريت بمستشفى النصر التخصصي وتتطلب مهارة لإجرائها بلغت 1466 عملية، كما تم إجراء 231 عملية متقدمة وكبرى وذات طابع خاص، فضلًا عن 216 عملية متوسطة وصغرى تم إجراءها بالمستشفى بإجمالي 1916 عملية، إضافة إلى إجراء 1500 قسطرة قلبية و300 جراحة قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.