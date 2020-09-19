أخبار مصر | وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق بأراضي الإسكان "المتميز"بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر

Advertisements



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الـ350 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر، وذلك في إطار تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق للفائزين بها.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن إجمالي قطع أراضي الإسكان المتميز الجاري تنفيذ أعمال المرافق لها حوالي 2289 قطعة أرض، وجار حاليًا تنفيذ أعمال رصف الطرق واستكمال أعمال الإنارة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة بالجهاز لمتابعة ما تم ويجري من تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.