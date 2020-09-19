أخبار مصر | عودة المياه لـ12 منطقة بالجيزة بعد انقطاع متواصل لـ20 ساعة

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجار فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية) اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الموافق 1892020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 1992020، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.