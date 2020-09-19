شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة المائلة على طريق أنشاص الرمل في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بالشرقية، أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بطريق أنشاص الرمل ومشتول السوق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل.

وبحسب بيان، السبت، جرى استعدال المائل منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمنًا، للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة.

جاء ذلك عقب زيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرئاسة مركز ومدينة بلبيس للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وإحالة رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل للتحقيق بسبب الإهمال وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.