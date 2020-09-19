شكرا لقرائتكم خبر عن معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تواصل استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن معامل التنسيق تواصل تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا وفروعها فى الغردقة. واشار رئيس الجامعة ان هذه المرحلة تشمل بقية الطلاب الناجحين عن التقدم من الدور الاول وكذلك الطلاب الناجحين عن التقدم من المرحلتين الاولى والثانية والطلاب الناجحين فى الدور الثانى وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى وشدد رئيس الجامعة على ضرورة القيام بالإجراءات الاحترازية خلال عملية تسجيل الرغبات حفاظاً على سلامة الطلاب واولياء أمورهم. إجراء الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة جنوب الوادى الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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