شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 ألف عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 34 ألف عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية، داخل مخزن غير مرخص بمنطقة المنتزه. فيما امر المستشار أشرف المغربى بالتحفظ على المضبوطات وححز المدير المسئول لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى ضباط مباحث التموين معلومات تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بحيازة كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 34 ألف و459 عبوة "ألبان، عصائر، جبن، شاي" مجهولة المصدر ولا تحمل بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، قبل طرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه أول، واحيل الى النيابة العامة للتحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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