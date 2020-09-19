شكرا لقرائتكم خبر عن 195 مرشحاً محتملاً يتقدمون بأوراقهم للترشح لعضوية مجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى محافظة الشرقية، بمقرها الدائم بمحكمة الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفى، عملها لليوم الثالث حيث تقدم 3 مرشحين بأوراقهم اليوم ، ليصل إجمالي المرشحين الراغبين في الترشح لمجلس النواب بدوائر المحافظة الثمانية للمقاعد الفردية حتى الأن 195 مرشحًا، وسط استعدادات وإجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وتعمل اللجنة وفق إجراءات تنظيمية واحترازية لعملية دخول وخروج المرشحين، مع وجود لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول .

وواصلت المنافذ الطبية المعتمدة بمحافظة الشرقية استقبال المرشحين المحتملين، لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وأفاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بان إجراء الكشف الطبي يجرى على المرشحين وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم سحب العينات اللازمة ثم يتوجه المرشح إلي القومسيون الطبي التابع للمديرية لتوقيع الكشف الطبي النفسي لاستصدار بطاقة الإجازة الطبية ، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن ، لافتا إلى أن عدد المرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي حتى الآن بلغ 338 مرشحا.