شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالإتحاد الافريقي يؤكد علي ضرورة إستعادة النظام الدستوري في مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب المندوب الدائم لمصر لدي الإتحاد الأفريقي السفير أسامة عبد الخالق عن دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالي نحو السلام والتنمية مؤكداً علي ضرورة استعادة النظام الدستوري بشكل عاجل.

واكد السفير أسامة عبد الخالق خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف في مالي, علي أهمية الحوار الوطني المالي كأداة لا غني عنها من أجل التوافق علي خارطة طريق للانتقال السياسي بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ اتفاق الجزائر لعام ٢٠١٥.

ونوه بأن أية عقوبات مفروضة علي مالي من جانب إي طرف إتصالاً بالأحداث الأخيرة ينبغي ضمان عدم تأثيرها علي الشعب المالي الشقيق أو مساسها بتمتعه في حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنمية والغذاء والصحة وحرية الحركة.

وطالب عبد الخالق الاتحاد الأفريقي والتجمع الإقتصادي لدول غرب أفريقيا بمرافقة مالي وشعبها وصولاً إلي بر الامان وتلبية تطلعات الشعب المالي نحو الديمقراطية والاستقرار والرفاهية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب مصر بالإتحاد الافريقي يؤكد علي ضرورة إستعادة النظام الدستوري في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.