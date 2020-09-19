شكرا لقرائتكم خبر عن «بكر» يستقبل طلبات التصالح في شرق شبرا.. و«عبدالستار» يوقف بناء مخالفًا في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، استقبال طلبات المواطنين الرغبين في التصالح في مخالفات البناء، حيث قام بنفسه بفحص الأوراق أثناء تفقده أعمال المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون. وفي هذا الخصوص تابع اللواء نادر سعيد، رئيس المدينة، إقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم واعطى تعليمات لموظفى استقبال الأوراق ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح وتقديم جميع التسهيلات لهم. وفي السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه بنها برئاسة المهندس على عبدالستار بوقف أعمال 3 مبان مخالفة في قريتي كفر مويس وشبلنجة، وقام موظفو الوحدة بفك الشدات الخشبية للمباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقف بناء مخالف وقف بناء مخالف وقف بناء مخالف وقف بناء مخالف وقف بناء مخالف وقف بناء مخالف وقف بناء مخالف الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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