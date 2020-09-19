شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس تسلم مهام العمل للقائم بالأعمال الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد انتهاء فترة عملها قامت دكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس الحالية بتسليم مهام عملها إلى الدكتور أحمد زكى القائم بأعمال رئيس الجامعة الجديد والذى صدر قرار دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بتكليفه القيام بعمل رئيس الجامعة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جامعة جديد

وسلمت دكتورة ماجدة القرار إلى دكتور زكى وسلمته رسالة وجهت الشكر فيها إلى وزير التعليم العالى وتنئة إلى الدكتور زكى وتعهد بالتعاون معه في المرحلة القادمة

وحصلت المصرى اليوم على نسخة من الرسالة جاء فيها: «يسعدني باسم أسرة جامعة قناة السويس أن أتقدم لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأسمى آيات الشكر والتقدير لثقتكم في الأستاذ الدكتور أحمد زكي حسين متولى وتكليفه برئاسة جامعتنا الغالية».

أتقدم في نفس الوقت لشخصه الكريم بأسمى آيات التهنئة.... داعين المولي عز وجل ان يوفق سيادته في مهمته الكبيرة والثقيلة لاستمرار التنمية والتطوير لجامعتنا الحبيبة ونجاحها في تأدية رسالتها العلمية والمجتمعية

أعزائي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لا يسعني سوي أن أتقدم للجميع بالشكر على تعاونكم معي اثناء فترة تكليفي برئاسة الجامعة

لقد قضينا أوقات صعبة في إدارة منظومة العمل في ظل ظروف غير عادية مر بها وطننا الغالي مصر ولم يكن للجامعة القدرة على عبور كافة الأزمات إلا بفضل أخلاصكم وتعاونكم

وحتي تستمر مسيرتنا... يجب علينا أستمرار مساندة الأستاذ الدكتور أحمد زكي في مهمته الجديدة.

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إن جامعتنا.... أسرة واحدة... يد تسلم يد.... أكرر تهنئتي لمعالي الأستاذ الدكتور احمد زكي.... والله ولي التوفيق أ.د ماجدة محمد هجرس».