«مياه الإسكندرية»: الحصول على آخر تحديث لمواصفة «ISO» جودة المياه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بجودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بأن المعامل المركزية والإدارة العامة للجودة بالشركة، حصلت على الإصدار الحديث من مواصفة الايزو 2017/ 17025 وذلك بعد اجتيازها مراجعة المجلس الوطني للاعتماد «ايجاك» بعدد مؤشرات مضاعف «83 مؤشر».

وأوضح، أن تحديث هذا الاعتماد وزيادة المؤشرات بمثابة دليل على دقة القياس وكفاءة العاملين والتطوير المستمر وأيضا للجهود المبذولة والدؤوبة للوصول لأعلى معدلات الجودة لمياه الشرب.

وأشار إلى أن اعتماد الايزو 2017/17025 اعتماد عالمي يمنح المعامل وثيقة دليل على كفاءة ودقة القياس والقدرة على إصدار تقارير ونتائج موثوقة حيث تعد هذه المواصفة القياسية الأكثر لكل مختبرات الاختيار والمعايرة .

وهنأ رئيس شركة مياه الاسكندرية العاملين بقطاع المعامل على مجهودهم وحرصهم على تطوير الاداء ما يعود لصالح المواطن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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