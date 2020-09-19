شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تضرر 770 ألف شخص جراء السيول والفيضانات بالبلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية رئيس اللجنه العليا لطوارئ الخريف ان خريف هذا العام ادى إلى خسائر كبيرة حيث تم تشكيل لجنة من كل الجهات ذات الصله بدأت عملها بصورة عاجلة وثمنت كل الجهود المبذولة خاصة الدول الشقيقة التي ساعدت السودان لمكافحة آثار السيول والفيضان والأمطار.

وأشارت الوزيرة السودانية، في مؤتمر صحفي، حول تداعيات آثار السيول والأمطار، إلى أن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامة بصورة فاقت إمكانيات الدولة، وترحمت على كل الذين فقدوا أرواحهم، وقالت إن اللجنة ظلت في حالة انعقاد وإن هناك ٧٧٠ ألف شخص متضرر بجميع أنحاء السودان.

وأشادت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية بدور الشعب السوداني في تضامنه لتجاوز المحنة، واشارت إلى أن اللجنه وصلت لكثير من الولايات لتوصيل الإعانات من الدول الشقيقة، وفيما يتعلق بالتواصل مع اللجنه قالت إنها تدعم جهود الولايات في تجاوز الأزمة، وقالت إن هناك إعانات بشكل دوري يتم توزيعها بصورة شفافة.

وقالت الوزيرة لينا الشيخ إنه لابد من ضمان وجود المواطنين في مواقع جيده وإن الجهود تبذل لمجابهة الأوبئة التي تنتج عن هذا الأمر، مشيرة إلى جهود ديوان الزكاة وعدد من الجهات الأخرى، وقالت إن هناك دعما ذهب وآخر سيذهب للولايات حتى يتم تخفيف الآثار على المواطنين، لافته إلى أهمية جمع المعلومات حتى يتم توزيع الدعم بعدالة وشفافية وتحديد الأماكن المحتاجة.

وأضافت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية «أن الفترة المقبلة ستشهد تخصيص رقم للدعم الداخلي والخارجي، مشيرة إلى جهود البنى التحتية لمعالجة الوضع بصورة تسهم في عودة الوضع لما كان عليه قبل السيول والفيضانات.