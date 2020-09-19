شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المرشحين المحتملين للبرلمان في بورسعيد إلى ٥٥ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اسعد الخضيري المدير الإداري للمجالس الطبية ببورسعيد أن خمسة مرشحين محتملين جدد تقدموا بطلبات إجراء الكشف الطبي، اليوم السبت، وقاموا بتسديد الرسوم المطلوبة من بينهم النائب لمستقبل وطن محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في المجلس المنقض، وبذلك يصل إجمالي المرشحين المحتملين في بورسعيد إلى ٥٥ مرشح على مقعدين فرديين في دائرتين ومقعدان في القائمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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