شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات 20% واتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح معرض «أهلا مدارس»، غدا الاحد، بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ستتولى وزارة الصحة عملية الإشراف على تعقيم المعرض بجانب سيتم زيادة عدد الممرات بالمعرض لتنظيم عملية سير الزوار دون تزاحم وبعيدا عن أي تكدسات.

وسيتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%، وسيبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها «سندوتش الطفل» وستقوم وزارة التموين بتكثيف الرقابة على مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة المعرض للاستحواذ على المستلزمات المدرسية حيث سيتواجد مفتشو الوزارة لمتابعة عمليات البيع للمواطنين في ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب المراحل التعليم المختلفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه الدكتور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التي يحتاجها «سندوتش الطلاب»، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر لافتا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض اهلاً مدارس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين وذلك في اطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص في ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك كما سيتم إقامة 19 معرض في 12 محافظة وكذلك إقامة 21 معرض متنقل، بالإضافة إلى إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض ،حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفرون المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة ويجرى حالياً التوسع في المعارض من خلال الغرف التجارية لتشمل معظم محافظات الجمهورية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وأوضح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، ان احدى الشركات الطبية ستقوم بتخصيص جناح عيادة طبية للكشف على الأسنان وأيضا الكشف على العيون للزوار مجانا خاصة الأطفال، كما سيتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%، وسيبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها «سندوتش الطفل» وستقوم وزارة التموين بتكثيف الرقابة على مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة المعرض للاستحواذ على المستلزمات المدرسية حيث سيتواجد مفتشو الوزارة لمتابعة عمليات البيع للمواطنين في ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب المراحل التعليم المختلفة.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، حيث سيشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة، بجانب أيضا مشاركة شركات المحمول لطرح عروض مميزة لاشتراكات الإنترنت للطلاب تماشيا مع توجيهات الدولة في توفير الإنترنت للطلاب في المراحل التعليم المختلفة.

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