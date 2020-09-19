شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الإنجليزى والنحو والتوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية ،اليوم السبت، الامتحانات فى مواد اللغة الانجليزية والنحو والتوحيد ، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة اللغة الأجنبية باللجنة الأولى، كما يؤدى الطلاب ايضا امتحان مادة التوحيد فى الفترة الثانية ، فيما يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة النحو باللجنة الأولى ومادة التوحيد باللجنة الثانية.

ويؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، كما أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، ويخوض الطلاب مادتين فى اليوم.

وقام قطاع المعاهد الأزهرية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.