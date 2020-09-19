شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة محتملة بالإسماعيلية تطلب شرطة النجدة داخل «القومسيون الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت المرشحة المحتملة للبرلمان بالاسماعيلية عفاف الغندور النجدة إلى مسؤولي القوسيون الطبي بمدينة الإسماعيلية لتحرير محضر رسمي وإثبات حالة لعدم تسلمها نتيجة الكشف الطبي الخاص بها للتقديم إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت «عفاف» لـ«المصري اليوم» إن سبب استدعاءها النجدة ما وصفته بتعسف مسئولى القومسيون الطبى ضدها وتأخر استلام نتيجة الكشف الطبى عليها لمدة 5آيام كاملة- حسب قولها.

وأضافت أن القانون حدد مدة 24 ساعة لتسلّم النتائج لتقديمها، لافتة إلى أنها قامت بتوقيع الكشف الطبى بمقر مستشفى الاسماعيلية العام وانتظرت لمدة 5ايام النتيجة دون جدوى رغم تسلم باقي زملائها النتيجة بعد يوم واحد فقط.

وتابعت أنها فوجئت بعد اليوم الرابع بنقل مقر الكشف الطبى على المرشحين المحتملين من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مقر القومسيون الطبى بسبب أعمال تطوير بالمستشفى العام وعندما تقدمت إلى القومسيون الطبي قال لها الموظفون إنهم لا يعلمون شيئًا عن نتيجتها، ما أدى إلى تأخرها في تقديم أوراقها إلى الانتخابات.

وبررت استدعاءها النجدة بتأخرها في تقديم اوراقها كاملة للمشاركة في القائمة الانتخابية الجديدة باسم «قائمة التيار الوطني المستقل» والتي تشترط تقديم اوراقها كاملة بما فيها النتيجة الخاصة بالكشف الطبي، ما يعني إضاعة الفرصة عليها في المشاركة في القائمة.

وناشدت عفاف الهيئة الوطنية للانتخابات التدخل لتسلم نتيجتها حتى تتمكن من المشاركة في القائمة.

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ونفى الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أي مسئولية للمستشفى عن إعلان النتيجة الخاصة بالكشف الطبى وقال إن النتيجة تأتي من المعامل المركزية لوزارة الصحة وتسلم للمرشح المحتمل، مطالبًا المرشحة بالتوجه إلى المعامل المركزية للحصول على النتيجة أو المعامل الخاصة بالوزراة في السويس.