شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 38 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب إلى دول مختلفة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، تورنتو ، بغداد ، نادجمينا ، الرياض ، لندن ، ميلانو ، باريس ، روما ، ابوجا ، فرانكفورت ، امستردام ، برلين ، الدمام ، الخرطوم ، بيروت ، الشارقة ، واشنطن و 3 رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من ابوظبي و اسطنبول و 6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ، طابا والاقصر بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.