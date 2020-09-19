شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن فتح حساب لتبرع أعضائها لمصابى ووفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه تضامنًا مع أسر شهداء ومصابى كورونا وبناء على مطالبات عديدة من الأطباء الذين يرغبون فى المساهمة والتكافل مع زملائهم فى مواجهة هذه الظروف الصعبة، قرر مجلس النقابة العامة تخصيص حساب خاص جديد ببنك مصر لتسهيل تبرع الأطباء لزملائهم عبر فروعه المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

جدير بالذكر ان هذا التضامن والتبرع من الأطباء لزملائهم الأطباء ليس بديلاً عن المطالبة بحقوق الأطباء ولكن مساهمة فى حل أزمة تزيد كل يوم.

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ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ضياء العطفى مدير مستشفي الحميات ببسيون والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(170).