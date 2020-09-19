تقرير يكشف دعم الإخوان للحركات المتطرفة بهدف نشر الفوضى والعنف بتمويل قطري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال جماعة الإخوان تواصل إرهابها من خلال الحركات التى خرجت من هذه الجماعة، لنشر الفوضى والعنف فى البلاد، بدعم وتمويل من التنظيم الدولى للإخوان وقطر، والعمل على نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدول لتهديد أمنها واستقرارها، وذلك عبر التمويلات التي تحصل عليها الجماعة من الدول المعادية لمصر، وعلى رأسها دويلة قطر. Advertisements ورصد تقرير بالفيديو الحركات الإرهابية التي يقوم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بدعمها وتمويلها، والدور الذي تقوم به تلك الحركات فى نشر الإرهاب والفوضى فى البلاد، والبيانات التى أصدرتها هذه الحركات الإرهابية، ودعم قيادات جماعة الإخوان لهم، وأدلة أن هذه الحركات الإرهابية نشأت من رحم جماعة الإخوان.

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