شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. إقبال على معامل هندسة القاهرة لتسجيل الرغبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معامل الحاسب الألى بكلية الهندسة جامعة القاهرة صباح اليوم السبت ثالث ايام فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق اقبال كبير من طلاب الثانويه العامة وذلك لتسجيل الرغبات للالتحاق بالمعاهد والكليات في العام الجامعي الجديد 2020/ 2021.

وطبقت اداره الكليه العديد من الاجراءات الوقائيه ومن فيروس كورونا المستجد بدايتها من فحص الطلاب بتوقيع الكشف الحراري عليهم قبل الدخول الى مقر الكلية والتأكد من ارتداء الكمامات الطبيه وذلك ضمن اجراءات الوقايه من فيروس كورونا.

وتواجد داخل معامل التنسيق عدد من الفنيين وذلك بهدف لمساعده الطلاب المرحله الثالثه لتنسيق الثانويه العامه في عمليات تسجيل و ادخال الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

ومن المقرر ان يتم اغلاق باب تسجيل الرغبات امام طلاب المرحله الثالثه يوم الاثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري في تمام الساعه السابعه مساءا وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزاره التعليم العالي لاعمال تسجيل رغبات طلاب المرحله الثالثه للتنسيق.

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وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن امس الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 50 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



























