شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5300 راكب إلى عدة دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، رحلاتها إلى 46 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5300 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من، أبوظبي، إسطنبول، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من، أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

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