شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدعو المواطنين التأكد من حل شكاوى الفواتير في موجز خدمات تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأهم أخبار الخدمات، من إعداد محمد محسوب، وتقديم شروق وجدي، وهو الموجز الذى تم خلاله استعراض أهم الأخبار الخدمية التي يبحث عنها كل مواطن.

وبدأ موجز الخدمات أخباره بما أعلنته وزارةِ الكَهرُباء والتي دعت أصحاب شكاوى فواتير الكًهرُباء لضرورةِ التأكدِ من حلِ شكوَاهُم والحصول على حقوقِهِم كاملة.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدثُ باسمِ الوزارة لـ “الخليج 365"، إنه من حقِ كل مواطن التقدم بشكوى والحصول على صورِ العدادِ لمدةِ ثلاثةِ أشهر، مضيفاً أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى شكاوى فواتيرِ استهلاكِ الكَهرُباء خلال الفترة الماضية بسببِ تطبيقِ بِرنامج القراءة الموحد.

وتطرق موجز الخدمات إلى هيئةِ السكةِ الحديد والتي بدأت في تطبيقِ خدمةِ استعلاماتٍ جديدةٍ لجمهورِ الركاب كأحدِ الإجراءاتِ الاحترازيةِ لمواجهةِ فيروس كورونا.

ويتضمنُ النظامُ الجديد الذي تم تطبيِقِه بمحطةِ مِصر في رمسيس كمرحلةٍ أولى أن يتواصلَ الجمهور مع الاستعلاماتِ عن بُعد، من خلالِ كبائنِ للتواصل الصوتي مع مُوظفي خدمةِ العملاءِ المُتميزين.

كما تحدث الموجز عن خِدماتِ الدولة لأولياءِ الأمور قبل بَدِء العام الدراسي الجديد، حيثُ تواصلُ شوادرُ ومنافذُ "كلنا واحد" في استقبالِ المواطنين لشراءِ مستلزماتِ المدارس، تحت رعاية الرئيس السيسي.

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وأطلقت وزارةُ الداخليةُ المرحلةَ الرابعةَ عشر من مبادرةِ "كلنا واحد" للمشاركةِ فى توفيرِ المُتطلباتِ المدرسية من -زيِ مدرسي- وأدواتٍ بجودةٍ عالية وأسعارٍ مُخفضة، بنسبةٍ تتجاوز ثلاثين بالمائة.



تغطية موجز خدمات تليفزيون الخليج 365

وتطرق الموجز لمحافظة الجيزة وبدء الإدارةُ العامةُ للمرورِ، اليوم، إغلاقً جُزئيً لطريقِ الواحاتِ لمدةِ 7 أيام، وسط تواجد الخِدمات المرورية.

وقال مصدرٌ أمنى، إن الإغلاقَ بطريقِ الواحات قبل تقاطِعِه مع طريقِ الفيوم بما يقرب من 150 متراً فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم، لتنفيذِ أعمال تحويل خط المياه الرئيسي.

وإلى الإسكندرية، حيث أعلنت شركة مياه انقطاع مياه الشرب عن مناطق المندرة والمعمورة، وأبى قِيِر شرقاً نظراً لأعمال الصيانة فى خط رئيسى.

ونوهت الشركة، إلى أنه سَيُعاد ضخ المياه عَقِب الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة على أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمُجابهة أى مستجداتٍ تطرأُ على المحطاتِ أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى.

واختتم موجز الخدمات بأحوال الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد نهارا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى ستة وثلاثين درجة والصغرى أربعة وعشرين، والإسكندرية العظمى واحد وثلاثين درجة والصغرى ثلاثة وعشرين، وأسوان العظمى خمسة وأربعين درجة والصغرى تسعة وعشرين.